Gallinari per il bis contro Memphis

Danilo Gallinari e i suoi Atlanta Hawks vogliono subito concedere il bis. La franchigia della Georgia ha iniziato la stagione Nba con un bel successo, contro i modesti Chicago Bulls. Dopo aver riposato il giorno di Natale, ora l’obiettivo è confermarsi stanotte a casa dei Memphis Grizzlies, già sconfitti in pre-season e partiti con un brutto ko con i San Antonio Spurs. Trae Young e compagni partono ancora con i favori del pronostico, nonostante l’assenza di Capela. Proprio per questo, il Gallo dovrebbe partire ancora in quintetto, con l’obiettivo di migliorare il bottino di 13 punti ottenuto al debutto.

Il match si prospetta ad alto punteggio, con i giovani Hawks che hanno già dimostrato di voler tenere alto il ritmo. Il pericolo pubblico numero uno per loro sarà Ja Morant. Il rookie dell’anno è ripartito con 44 punti, inutili ai fini del risultato ma che sono un gran bel biglietto da visita per la stagione in cui dovrebbe consacrarsi come big a livello assoluto.

OPTA | 26-12-2020 09:49