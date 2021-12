Galatasaray al tentativo numero 13

La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaray nelle competizioni europee: nei gironi di Champions League nel 2001/02, e nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2015/16.

Il Galatasaray non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in Europa (5N, 7P): questo sarà il 13esimo tentativo per il club turco – l’ultimo confronto è stato prioprio con la Lazio nel febbraio 2016 (1-3). Il Galatasaray è attualmente imbattuto da quattro partite esterne in competizioni europee (2V, 2N), dopo che aveva perso 18 delle precedenti 23 trasferte (1V, 4N).

La Lazio è imbattuta in casa in competizioni europee contro squadre turche: quattro successi e tre pareggi in sette confronti – solo in una di queste gare i biancocelesti non hanno trovato il gol (0-0 contro il Trabzonspor nel dicembre 2013). La Lazio ha tenuto la porta inviolata in entrambi i match giocati in casa in Europa League in questa stagione e non ottiene tre clean sheet interni consecutivi in una competizione europea dal 2012/13 (quattro in quel caso).

La Lazio ha perso l’ultima partita del proprio girone in ciascuna delle ultime tre edizioni di Europa League disputate (contro il Zulte Waregem nel 2017/18, l’Eintracht Francoforte nel 2018/19 e il Rennes nel 2019/20). La Lazio ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime due gare di Europa League: l’ultima volta che ha realizzato più di un gol in più partite di fila in competizione europee è stata nell’aprile 2018 (quattro).

