Gaio e Caruso in campo a Barcellona

Due italiani in campo nel torneo Atp 500 di Barcellona.

Federico Gaio, approdato nel main draw come lucky-loser dopo il ko con il bielorusso Ivashka nell’ultimo turno delle qualificazioni, se la vedrà con Benoit Paire.

Il francese, in questo avvio di stagione, ha fatto parlare molto di sé ma non esattamente per i risultati, dato che ha vinto una sola volta in dieci incontri. E che, soprattutto, è apparso nervoso in campo e strafottente fuori, anche sui social. C’è un precedente, relativo al 2015: Paire vinse al terzo set al challenger di Milano, chiudendo il match al tie-break.

Sempre sul rosso catalano scenderà in campo anche Salvatore Caruso contro il britannico Cameron Norrie: il siciliano è stato piuttosto altalenante fino a oggi e ha bisogno di una vittoria convincente per dare una svolta.

OPTA | 19-04-2021 10:12