Fulham per l'orgoglio a casa United

Il Manchester United ha vinto 18 delle ultime 22 partite di Premier League contro il Fulham ed è imbattuto nelle ultime 12 sfide contro i Cottagers nella competizione. Il Fulham ha raccolto solo quattro punti sui 42 disponibili in trasferta in Premier League contro il Manchester United, vincendo 3-1 nell’ottobre 2003 e pareggiando 2-2 nel febbraio 2014.

Il Fulham non ha vinto alcuna delle ultime 16 partite di Premier League contro squadre che hanno iniziato la giornata nelle prime due posizioni, da quando ha battuto il Manchester United 3-0 a Craven Cottage nel dicembre 2009. Fuori casa, il Fulham ha vinto solo una di queste 21 partite, anche in tal caso contro il Man United (3-1 nell’ottobre 2003). Il Manchester United ha perso l’ultima partita casalinga di campionato solo in una delle ultime 13 stagioni, contro il già retrocesso Cardiff di Neil Warnock nel 2018/19.

Le partite di questa Premier League del Manchester United sono quelle che hanno visto più gol segnati (112 – 70 segnati, 42 subiti), mentre quelle del Fulham sono state le gare con meno reti realizzate (76 – 26, 50). Il Fulham non ha mai vinto nelle ultime nove partite infrasettimanali (martedì, mercoledì, giovedì) di Premier League, con l’ultima vittoria del genere arrivata a Brighton nel gennaio 2019. Il Manchester United ha subito 27 gol in casa in questa Premier League, mai così tanti in una stagione all’Old Trafford dal 1962/63 (38).

