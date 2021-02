Fulham a caccia di un successo che manca da 70 anni

Il Burnley non ha perso nessuna delle ultime 30 partite interne contro il Fulham in tutte le competizioni, la serie più lunga di imbattibilità al Turf Moor nella sua storia contro un singolo avversario; l’ultima sconfitta interna contro il Fulham risale all’aprile 1951 (2-0).

Contro nessuna squadra il Fulham ha registrato una serie di trasferte consecutive senza successi in tutte le competizioni più lunga di quella che ha attualmente contro il Burnley; 30 come contro il Liverpool tra il 1934 ed il 2011. Il Fulham ha perso solo una delle quattro sfide di Premier League contro il Burnley: sconfitta arrivata in Burnley-Fulham del gennaio 2019 (2-1). Il Fulham potrebbe vincere almeno due gare di fila in Premier League per la prima volta dall’aprile 2019 (tre); in particolare, potrebbe trovare il successo in due trasferte consecutive nel massimo campionato per la prima volta dall’agosto 2013.

Nelle gare interne del Burnley in questa Premier League sono stati realizzati solo 22 gol totali (nove gol fatti, 13 subiti), il minor numero di reti messe a segno in un singolo stadio nel torneo in corso il club in Premier League da Pavel Pogrebnyak nel febbraio 2012.

OPTA | 17-02-2021 14:18