Frosinone sereno in casa della Reggina

Il Frosinone ha vinto soltanto il primo dei cinque confronti di Serie B contro la Reggina (2-0, nel settembre 2009); da allora, tre sconfitte e un pareggio nel match d’andata. Il Frosinone ha perso entrambe le sfide giocate sul campo della Reggina in Serie B tra il 2010 e il 2011, subendo tre gol e segnandone uno nel parziale.

A partire dallo scorso febbraio, solo il Brescia (20) ha raccolto più punti in casa della Reggina in Serie B: 18; l’unica sconfitta del parziale è arrivata contro la capolista, Empoli, a marzo. Il Frosinone viene da due vittorie e un pareggio in campionato, nel 2021 i ciociari non sono mai rimasti imbattuti per quattro gare di fila in Serie B. Reggina e Frosinone hanno entrambe segnato soltanto tre gol nell’ultimo quarto d’ora dei primi tempi, record negativo condiviso con Cittadella e Reggiana in questo campionato.

Michael Folorunsho (sei reti), in gol nel match d’andata, è uno dei due centrocampisti nati dopo il primo gennaio 1998 ad aver segnato più di cinque reti nella Serie B in corso, insieme a Davide Frattesi (otto).

