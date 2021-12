Frosinone e Spal chiudono il sabato di B

Il Frosinone ha vinto tre dei quattro precedenti contro la Spal in Serie B (1P), segnando il doppio dei gol dei ferraresi (6 vs 3). Il Frosinone, uscito sconfitto dall’ultima gara in Serie B contro il Monza, non perde due gare di fila da novembre 2020, quando il primo dei due ko arrivò proprio contro i brianzoli.

Nelle ultime nove giornate in Serie B la Spal non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due gare di fila (3V, 2N, 4P), perdendo l’ultima gara in casa contro il Brescia (2-0).

Nessuna squadra ha ottenuto più punti da svantaggio del Frosinone in questa Serie B: nove, al pari della Cremonese.

La Spal ha segnato otto gol da fuori area, almeno tre più di qualsiasi altra squadra in questo campionato. La squadra di Clotet ha vinto 3 delle ultime 4 gare giocate lontano dal ‘Mazza’.

Luca Garritano ha trovato il gol nella sua ultima sfida contro la Spal in Serie B, con la maglia del Chievo (1-1, aprile 2021) – il giocatore del Frosinone non aveva mai neanche preso parte a una rete nelle precedenti tre sfide ai ferraresi. Salvatore Esposito ha trovato il gol nell’unica vittoria della Spal contro il Frosinone in Serie B (2-1, gennaio 2021), arrivata nell’ultima trasferta contro i ciociari.

OPTA | 18-12-2021 10:54