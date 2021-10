Fritz, il nemico degli italiani, vuole colpire ancora

Altri due quarti di finale non privi di spunti a Indian Wells, dove sono scomparsi strada facendo gli italiani iscritti al torneo. Uno che ci ha messo del suo per farli fuori è stato Taylor Harry Fritz, che si è sbarazzato sia di Matteo Berrettini che di Jannik Sinner: ora la statunitense se la vedrà con Alexander Zverev, tedesco che in passato è riuscito a mettere in difficoltà, battendolo anche in un’occasione. Potrebbe venire fuori un incontro equilibrato.

Stefanos Tsitsipas, che non senza fatica ha eliminato Fabio Fognini, dovrà invece superare l’ostacolo rappresentato da Nikoloz Basilashvili. Il georgiano arriva dal successo su Karen Khachanov (6-4, 7-6) e ha le carte in regola per mettere il bastone tra le ruote all’ellenico.

OPTA | 15-10-2021 07:50