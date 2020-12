Frank Lampard tocca ferro

Sarà uno dei tanti derby di Londra, quello tra il Chelsea e il West Ham, a chiudere la giornata della Premier League.

Il Chelsea ha perso solo una delle ultime 14 partite interne di Premier League contro il West Ham, sconfitta arrivata tuttavia nella gara di andata della scorsa stagione (0-1). Il Chelsea ha perso l’ultima partita di Premier League prima di Natale solo in due delle ultime 30 stagioni; sconfitta contro Leeds nel 1999 e Leicester nel 2018. Il West Ham ha vinto le ultime due trasferte in Premier League, tanti successi quanti nelle precedenti 14 gare esterne nella competizione; l’ultima volta che gli Hammers hanno conquistato tre successi consecutivi fuori casa nel torneo, risale al dicembre 2018. Frank Lampard si tocca: potrebbe diventare il primo allenatore del Chelsea a perdere i suoi primi tre match di campionato contro il West Ham. Blues, comunque, favoriti: potrebbero anche vincere per 3-1. David Moyes, va ricordato, non ha mai vinto una partita di Premier League a Stamford Bridge.

OPTA | 21-12-2020 16:01