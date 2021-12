Francia, in campo la cadetteria

Francia, scende in campo la cadetteria. Martedì sera con numerose gare in Ligue2.

Una volta, in questo torneo, si segnava poco. Le cose sono cambiate nel corso degli anni ed è un dettaglio che va preso in considerazione.

In vetta alla classifica ci sono i còrsi dell’Ajaccio che attendono un Grenoble reduce da tre sconfitte di fila. Il Tolosa di scena a Nimes, dove potrebbero andare in gol entrambe le squadre, il fanalino di coda Nancy non può permettersi di sbagliare al cospetto del Digione.

OPTA | 21-12-2021 13:32