Fognini fa gli straordinari, tocca anche a Berrettini

Tre italiani in campo sul cemento di Cincinnati, dove è in corso di svolgimento un Masters 1000.

Al rientro Matteo Berrettini, che non è andato a Tokyo per le Olimpiadi: dopo il bye se la vedrà con Albert Ramos-Vinolas, uno spagnolo che dà il meglio sulla terra. Da capire come stia il romano, che potrebbe partire in versione diesel.

Lorenzo Sonego debutterà nel torneo dell’Ohio incrociando la racchetta con un altro iberico: Carlos Alcaraz. Un osso duro, anche perché reduce dalle qualificazioni e in forma.

Per chiudere Fabio Fognini: chiamato agli straordinari dopo avere avuto la meglio su Nikoloz Basilashivili affronterà Guido Pella per un posto negli ottavi di finale. Se il ligure ha recuperato è favorito.

OPTA | 17-08-2021 08:30