Fognini e Musetti, a Parigi insidie dall’Est Europa

Subito in campo due tennisti italiani al prestigioso torneo di Parigi-Bercy, appuntamento cruciale nella corsa di Jannik Sinner verso la qualificazione alle Atp Finals di Torino: lunedì tocca a Fabio Fognini e al ripescato Lorenzo Musetti. Arrivano dall’Est Europa le insidie per i due nostri rappresentanti.

Il ligure, che nel 2021 è stato sull’ottovolante, con risultati altalenanti, apre contro Marton Fucsovics, ungherese che non è più quello che si è issato fino ai quarti di finale di Wimbledon.

Non sono favorevoli i precedenti del toscano (lucky loser dopo la sconfitta in 3 set con il francese Hugo Gaston nell’ultimo turno delle qualificazioni) con il serbo Laszlo Djere. Che però sul veloce non è al livello che può raggiungere su superfici più lente. Non proprio un dettaglio del quale Musetti cercherà di approfittare.

