Fognini-Caruso, derby aperto a Melbourne

Derby italiano agli Australian Open. Stanotte, o per meglio dire praticamente all’alba di giovedì, nel secondo turno del primo Slam dell’anno si sfideranno Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Il ligure è favorito, forte anche dell’ottimo debutto in tre set con il francese Herbert, ma non va sottovalutato il siciliano che a sua volta è partito con una netta vittoria.

Non saranno comunque gli unici italiani a scendere in campo: Matteo Berrettini, reduce dall’esordio col sudafricano Anderson, è atteso da quella che dovrebbe essere per lui una passeggiata contro Machac. Più chiusa a livello di pronostico in pratica è solo la partita tra Rafael Nadal e Mmoh. Lorenzo Sonego è chiamato infine ad approfittare della differenza a livello di carta d’identità con il veterano spagnolo Feliciano Lopez, che a 39 anni può ancora dare fastidio ma non alla lunga sulla distanza dei tre set su cinque.

OPTA | 10-02-2021 15:03