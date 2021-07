Fognini all’esame Rublev

Un solo italiano in campo a Wimbledon venerdì. Si tratta di Fabio Fognini. E non è certo un impegno semplice quello che attende l’imprevedibile ligure (reduce dalle convincenti vittorie sui terraioli Albert Ramos-Vinolas e Laslo Djere): incrocerà la racchetta con Andrey Rublev per un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo londinese.

Il moscovita, dopo avere ceduto il primo set del torneo con l’argentino Federico Delbonis, ha strapazzato Lloyd George Harris con il punteggio di 6-1, 6-2, 7-5.

In questa stagione Rublev ha un bilancio di 35 vittorie e 10 sconfitte e ha conquistato il titolo a Rotterdam. I precedenti tra i due vedono Fognini avanti per 5 a 2 ma all’Atp Cup di Melbourne, a inizio 2021, il russo si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2. Anche per questo è favorito.

OPTA | 02-07-2021 07:18