Fiorentina-Samp, gara da non fallire

Sono la Fiorentina e la Sampdoria ad aprire la terza giornata della massima serie. Una gara delicata, quella del Franchi, perché i gigliati arrivano dall’harakiri di San Siro e i blucerchiati, reduci dalle sconfitte con Juventus e Benevento in casa, sono ancora a zero punti.

I due allenatori sono degli ex, Giuseppe Iachini ha allenato la Samp (riportandola tra l’altro nella massima serie) e Claudio Ranieri ha fatto lo stesso con i gigliati, dal 1993 al 1997: i due si conoscono bene e anche per questo c’è da aspettarsi una partita a scacchi, con grandissima attenzione alla fase difensiva. Non sarebbe una sorpresa se dopo le goleade degli ultimi due match (7 gol a Milano, 6 a Genova) dovesse venire fuori una sfida con pochissime reti. Un punto, per i liguri, sarebbe molto importante.

Kouamé sembra il giocatore giusto per fare male alla Samp, non tanto per i suoi trascorsi al Genoa – lasciato a gennaio per trasferirsi in Toscana – ma perché un Franck Ribery in versione assist-man è un qualcosa di inestimabile. E il francese sta facendo vedere grandi cose in questo avvio di stagione.

OPTA | 02-10-2020 09:51