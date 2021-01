Fiorentina-Inter, a voi

Fiorentina-Inter apre il mercoledì di Coppa Italia alle 15. Nelle ultime diciassette edizioni della Coppa Italia, solo una volta l’Inter non è riuscita a passare il turno agli ottavi di finale, nella stagione 2013/14 quando l’Udinese riuscì ad eliminare i nerazzurri con un successo per 1-0. L’Inter è imbattuta nelle ultime otto gare considerando tutte le competizioni contro la Fiorentina: l’ultimo successo viola risale ad aprile 2017 per 5-4 in Serie A, partita che ha visto anche una doppietta di Matías Vecino per i toscani.

La Fiorentina è imbattuta nelle ultime sei sfide interne contro l’Inter in tutte le competizioni, con l’ultima vittoria nerazzurra al Franchi che risale al febbraio 2014, con il punteggio di 2-1 (gol di Palacio e Icardi per gli ospiti e temporaneo pareggio di Cuadrado per i viola).

L’Inter ha vinto le ultime tre sfide di Coppa Italia contro la Fiorentina (due nelle semifinali nel 2010 e una ai quarti della scorsa stagione), dopo che i viola avevano ottenuto il successo nelle due precedenti (in semifinale del 1996).

L’ultima volta che la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata contro l’Inter in Coppa Italia risale al febbraio 1996, con Francesco Toldo a difendere i pali viola.

La Fiorentina ha superato il turno agli ottavi di finale di Coppa Italia in sette delle ultime otto stagioni, l’unica eccezione del parziale fu nel 2015/16, quando perse per 1-0 contro il Carpi.

OPTA | 12-01-2021 22:22