Fiorentina e Cagliari non possono sbagliare

Sfida assai delicata quella del Franchi tra la Fiorentina e il Cagliari, due squadre che non sono particolarmente in salute, nonostante il recente exploit dei viola in casa della Juventus. Probabile che vinca la paura e che si vedano pochi gol, se non addirittura zero, benché in entrambi i reparti offensivi ci siano giocatori che hanno grande confidenza con la rete. Dusan Vlahovic, giusto per fare un nome, è andato a segno in quattro delle ultime cinque presenze di Serie A: la prima delle sue due doppiette nella competizione è arrivata proprio contro il Cagliari, nel novembre 2019 in trasferta. Occhio anche a Bonaventura tra i viola e all’ex Simeone, tra i sardi.

La Fiorentina ha pareggiato quattro gare casalinghe di Serie A per la prima volta da marzo 2019, in una serie in cui arrivò a cinque, con Stefano Pioli in panchina. Dall’inizio del 2020 il Cagliari ha vinto solo due gare esterne in campionato: meno di ogni altra squadra tra quelle presenti negli ultimi due campionati di Serie A.

OPTA | 10-01-2021 11:18