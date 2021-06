Finlandia poco malleabile con il Belgio

C’è un trend da interrompere per il Belgio, che non vince contro la Finlandia da sette incontri: l’ultimo successo (6-1) dei Diavoli Rossi risale a ottobre 1968, alle Qualificazioni ai Mondiali. In nessuna delle ultime cinque sfide tra Finlandia e Belgio sono stati segnati più di due gol.

La Finlandia ha effettuato finora soltanto due tiri nello specchio nelle due gare disputate a EURO 2020. Dal 1980, nessuna squadra ha mai contato meno di quattro conclusioni nello specchio nelle tre partite della fase a gironi di un Europeo.

Il Belgio ha vinto l’ultima partita della fase a gironi in ognuna delle ultime quattro partecipazioni a grandi tornei (EURO + Mondiali), dopo aver perso 2-0 contro la Turchia a EURO 2000.

Entrambe le partite giocate dalla Finlandia a EURO 2020 sono terminate 1-0: un successo contro la Danimarca e una sconfitta contro la Russia. L’unica squadra ad avere visto concludersi tre gare consecutive sull’1-0 nello stesso Europeo è stata la Grecia a EURO 2004, anno in cui si aggiudicò il trofeo.

Dopo aver vinto quattro partite di fila tra ottobre e novembre 2020, la Finlandia ha strappato il successo soltanto in una delle ultime otto sfide in tutte le competizioni, senza trovare il gol in tre delle ultime quattro (tutte sconfitte).

OPTA | 21-06-2021 07:33