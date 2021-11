Farà caldo a Salonicco: la Grecia ospita la Spagna

Anche in Europa si torna in campo per le qualificazioni ai campionati del mondo e a Salonicco va in scena una delle gare più interessanti di questo giovedì: la Grecia ospita la Spagna.

Gli ellenici sono in terza posizione nel girone guidato dalla Svezia e hanno l’obbligo di cercare di vincere. Inutile dire che si tratta di un’impresa più che complicata, anche perché pure le Furie Rosse hanno bisogno di punti per mantenere il passo degli scandinavi (che comunque dalla Georgia dovranno tornare con il bottino pieno) in vista della sfida decisiva proprio contro di loro.

OPTA | 11-11-2021 12:50