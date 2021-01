FA Cup, i Wolves vogliono ridare slancio alla stagione

Con il mese di gennaio arriva il tradizionale appuntamento con il ‘Third Round Proper’ della FA Cup, il turno della coppa nazionale inglese (quella più antica, gestita dalla Federazione, da non confondere con la Carabao Cup gestita invece dalla EFL) in cui entrano in scena i club della Premier League.

Sarà un’occasione da sfruttare per le squadre che finora hanno deluso, come il Wolverhampton, che affronta in casa il Crystal Palace nella partita che andrà in scena venerdì sera al Molineux. Le due squadre sono appaiate in campionato, ma il loro umore è molto diverso: se le Eagles sono tutto sommato soddisfatte della loro posizione nella pancia della graduatoria, non possono dire lo stesso i Wolves, che partivano con ben altre ambizioni.

Con Raul Jimenez ancora indisponibile dopo la frattura al cranio dello scorso 29 novembre, Nuno Espirito Santo potrebbe studiare soluzioni a sorpresa per prevalere sulla squadra allenata da Roy Hodgson, che a sua volta punterà sul classico gioco di rimessa per fare il colpaccio in trasferta.

Si preannuncia un match equilibrato, con pochi gol a segno: chissà che non possano essere i tempi supplementari a decidere chi avanzerà al quarto turno.

OPTA | 07-01-2021 19:44