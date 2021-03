F1, un ragionamento dopo i primi test

Si avvicina ad ampie falcate il via al campionato del mondo di Formula 1 del 2021 e i test che si sono svolti in Bahrain, sulla pista di Sakhir, hanno fortnito indicazioni interessanti su quello che potrebbe succedere quest’anno.

Non è al top la Mercedes e va preso in considerazione. E’ ovvio e naturale che Lewis Hamilton, alla luce dello strapotere dimostrato negli ultimi anni, sia ancora il pilota da battere: il pacchetto pilota-monoposto è di livello altissimo e anche se il britannico ha manifestato qualche malumore resta in cima alla lista dei favoriti per l’iride.

Se c’è uno che può insidiare Lewis è senza dubbio Max Verstappen, che ha talento e una monoposto, la Red Bull, che ha le carte in regola per puntare molto in alto, a maggior ragione se il motore Honda dovesse mostrare di avere trovato l’affidabilità.

OPTA | 15-03-2021 10:04