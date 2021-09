F1, Sochi: Hamilton si è complicato la vita

A Sochi, dove domenica si corre il Gran premio di Russia di Formula 1, sembrava tutto apparecchiato per la vittoria di Lewis Hamilton, che può beneficiare del fatto che Max Verstappen, unico rivale per il titolo, partirà dal fondo della griglia di partenza. Invece il britannico ha pasticciato nelle prove e si è dovuto accontentare del quarto posto in qualifica alle spalle di Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell.

Resta Hamilton il favorito per il successo ma il più volte iridato soprattutto dovrà guardarsi da Norris, anche visto il grandissimo momento della McLaren, che a Monza ha vinto con Ricciardo.

La Ferrari sogna il podio con lo spagnolo, chi ama Verstappen può ragionare su un’epica rimonta dell’olandese su un circuito sul quale, però, sorpassare chi ti sta davanti non è semplice. E ciò vale anche per Hamilton…

OPTA | 26-09-2021 08:44