F1 in Francia, il duello continua

Max Verstappen parte dalla pole position del Gran premio di Francia con la consapevolezza di avere tutto per per potere vincere la gara. Ma anche che avere Lewis Hamilton al proprio fianco in griglia di partenza potrebbe creargli grandi problemi in caso di incertezze: sarà fondamentale scattare bene alla luce verde.

I due sopracitati sono i candidati principali a salire sul gradino più alto del podio domenica. Non sono i soli, però, perché come anche recentemente è stato dimostrato, un inconveniente può essere sempre dietro l’angolo. Pronti ad approfittarne sono un sempe più a suo agio in Red Bull Sergio Perez (quarto al via) e un Valtteri Bottas che sta cercando di giocarsi la residue chances di permanenza in Mercedes anche nella prossima stagione e che ha ottenuto il terzo posto nelle prove.

Carlos Sainz parte quinto, sarà posizionato davanti a Charles Leclerc, settimo: per lo spagnolo sarebbe fondamentale coonquistare un podio ma sarà molto complicato ottenerlo. Al netto degli inconvenienti altrui di cui parlavamo…

OPTA | 20-06-2021 06:10