F1: favoriti e sorprese del 2021

Il dominio in Formula 1 di Lewis Hamilton fa impressione. Il britannico, dal 2014 al 2020, ha sempre vinto il campionato del mondo con la sua Mercedes. Se si eccettua il 2016, quando a trionfare fu Nico Rosberg, sempre su una Freccia d’Argento. Il tedesco, figlio di Keke, che però è finlandese, pago per l’impresa appese subito il casco al chiodo. A proposito di finlandesi: Valtteri Bottas, il compagno di squadra di Hamilton, non pare possieda le qualità necessarie per spodestare Lewis. Un conto è vincere un Gran premio qua e là, un conto lottare per il titolo: la batosta subita da George Russell, nell’unica esibizione del britannico su una Mercedes nel 2020, non ha certo poi rappresentato un’iniezione di fiducia per lo scandinavo.

Gli anti-Lewis (e non sono neanche pochi, a dire il vero) puntano su Max Verstappen. Il talento ce l’ha, la macchina pure. E se il combo Red Bull-Honda dovesse funzionare con costanza ecco che qualcosa potrebbe succedere. A maggiore ragione se la Mercedes dovesse confermare le titubanze dei test pre-campionato.

E poi? Tutti dietro appassionatamente, con Perez (più che altro perché su Red Bull) posizionato davanti agli altri. Ipotizzare un Charles Leclerc campione del mondo, dopo il terrificante 2020 della Ferrari, è da fantascienza. Così come lo è pensare che il titolo lo vinca uno tra Sainz, Ricciardo, Vettel e Alonso. Che è tornato.

OPTA | 23-03-2021 19:20