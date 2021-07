F1 Austria, Verstappen per allungare

Max Verstappen ha tutto per vincere anche il Gran premio d’Austria di Formula 1 e allungare in classifica, per la Mercedes il momento non è dei più facili e l’olandese (che scatterà dalla pole position) sa che la pista di casa Red Bull è l’ideale per aumentare la distanza dall’unico suo rivale per la corsa al titolo di campione del mondo del 2021: Lewis Hamilton.

In casa Ferrari la situazione è da Sprofondo Rosso, con Sainz che cercherà di tutto per arrivare davanti a Leclerc: non sarà facile. Sarà quasi impossibile, invece, vedere uno di Maranello sul podio.

Tra i ‘derby’ in programma quello tra Raikkonen e Giovinazzi, con il finlandese che vorrebbe portare a casa punti utili a dimostrare che a 40 anni suonati si può ancora dire la propria.

Per un posto sul podio attenzione al sempre talentuoso Pierre Gasly.

OPTA | 04-07-2021 08:07