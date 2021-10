F1, a Istanbul due rivali per Verstappen

Istanbul nuova tappa del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il campionato del mondo di F1. E questa volta l’olandese dovrà fare attenzione anche a Valtteri Bottas, che la Mercedes ha scaricato in vista della prossima stagione (arriverà George Russell) ma su cui la scuderia punta per dare una mano al compagno di squadra. Attenzione, quindi, al possibile duello tra il finlandese e il pilota della Red Bull, che non dovrà perdere la calma.

Per il podio si candida anche Charles Lecrerc ma un successo del monegasco della Ferrari avrebbe francamente del miracoloso.

Se si vuole ragionare anche su chi sarà il primo a ritirarsi in Turchia bisogna indirizzarsi sui soliti (Mazepin su tutti) ma attenzione anche a Lando Norris, che reduce dalla querelle di Sochi potrebbe sentire la pressione ancora più del solito.

OPTA | 10-10-2021 09:40