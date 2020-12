Everton e City promettono spettacolo

L’Everton ha vinto le ultime due sfide casalinghe di Premier League, battendo il Chelsea per 1-0 e l’Arsenal per 2-1.

L’ultima volta che i Toffees hanno strappato tre successi consecutivi al Goodison Park è stata tra marzo e settembre 2019: una serie di sei gare iniziata con le vittorie contro Chelsea e Arsenal (successo contro il Man Utd nel terzo match). La cabala, però, dice che l’Everton ha vinto solo una delle ultime 14 partite di Premier League contro il Manchester City, ovvero quella per 4-0 nel gennaio 2017 al Goodison Park. Il Manchester City, tra l’altro, ha vinto gli ultimi cinque match di Premier League contro l’Everton, segnando almeno due gol in ciascuno di questi: si tratta della serie di vittorie più lunga dei Citizens contro i Toffees nel massimo campionato.

Difficile che non si veda una gara da gol, con entrambe le squadre a segno, da valutare l’idea che l’undici di Guardiola si imponga per 2-1 se non per 3-2.

OPTA | 28-12-2020 15:09