Europa League, tre italiane in trasferta

Tre italiane in campo in Europa League nella giornata di giovedì. E tutte e tre le nostre rappresentanti saranno impegnate fuori casa.

Alle 18.55 Stella Rossa Belgrado-Milan e Sporting Braga-Roma: gare insidiose per rossoneri e giallorossi, che tra l’altro saliranno sul rettangolo di gioco in formazioni rimaneggiate, con un occhio sul campionato (i rossoneri domenica pomeriggio disputeranno un delicatissimo derby con l’Inter). Nella Roma torna Edin Dzeko, che naturalmente si candida per fare gol dopo un periodo tribolato per un mucchio di motivi. Nei meneghini impegnati in Serbia si può azzardare che possa segnare un croato, come Ante Rebic. O, soprattutto, Mario Mandzukic, che smania dalla voglia di dimostrare di avere ancora tanto da dire anche ai livelli più elevati.

Alle 21 gioca il Napoli, a Granada, con Gattuso che ha gli uomini quasi contati. Non sarà facile per gli azzurri tornare con un risultato positivo, non da escludere una vittoria degli andalusi con entrambe le squadre a segno.

OPTA | 18-02-2021 13:32