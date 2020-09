Europa League, Rio Ave ultimo ostacolo per il Milan

Dai più grandi stadi d’Europa al piccolo dos Arcos di Vila do Condo. Sognando quella Champions League che manca ormai da otto anni il Milan insegue un posto nella fase a gironi di Europa League nello spareggio in gara secca in casa del Rio Ave, realtà ormai consolidata del calcio portoghese.

Giovedì 1° ottobre alle 21 sarà il momento del kick-off di una sfida cui i rossoneri arrivano da favoriti e in gran forma grazie al bruciante avvio di stagione: quattro partite ufficiali e quattro vittorie, due nei turni preliminari contro Shamrock Rovers e Bodo Glimt e due in Serie A contro Bologna e Crotone. Non avversari imbattibili, ma comunque vittorie di peso per un Milan condizionato da tante assenze.

Anche in terra lusitana Pioli avrà ben poca possibilità di scelta. In difesa fuori Musacchio, Romagnoli, Conti e Duarte, in attacco Rebic, squalificato e infortunato al gomito, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic, in quarantena dopo la positività al Coronavirus. Sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz sosterranno l’unica punta Colombo, in difesa conferma per Gabbia in coppia con Kjaer, in mezzo al campo Bennacer e Kessié.

Il Rio Ave giocherà la partita della vita senza snaturarsi: il tecnico Mario Silva propone un calcio offensivo e la qualità non manca in particolare in Lucas Piazon, trequartista brasiliano in prestito dal Chelsea, che non sta mantenendo le premesse di inizio carriera, ma comunque da tenere d’occhio. I portoghesi hanno ottenuto solo due punti nelle prime due giornate di campionato, pareggiando contro Tondela e Guimaraes, mentre in Europa il colpo è arrivato eliminando al secondo preliminae il Besiktas.

La testa dei giocatori è alla storica sfida di Europa League. Il Milan è favorito dall’alto di un tasso tecnico e di esperienza superiori, ma giocare in trasferta, pur senza pubblico, a inizio stagione contro una squadra che ha poco da perdere potrebbe essere pericoloso. I rossoneri dovranno evitare le distrazioni difensive viste con il Bodo Glimt: non subire reti e vincere magari con due gol di margine è impresa più che possibile.

OPTA | 30-09-2020 21:31