Europa League, non solo Napoli

Undici le gare in programma in Europa League alle ore 21. Occhi puntati per motivi extracalcistici, naturalmente, sul San Paolo di Napoli, dove verrà ricordato con emozione Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì a soli 60 anni. I campani se la vedranno con il Rijeka e cercheranno di onorare nella maniera migliore il grandissimo campione. Sarà una partita strana, naturalmente, nella quale i croati potrebbero anche trovare il modo di realizzare una rete.

La Roma, apparsa brillante nelle ultime esibizioni, parte con i favori del pronostico in casa dei rumeni del Cluj: potrebbe essere una partita da gol, con entrambe le formazioni a segno. Stesso ragionamento, vale a dire l’idea che le due squadre segnino, si può fare circa il match tra gli scozzesi Glasgow Rangers e i portoghesi del Benfica.

OPTA | 26-11-2020 19:00