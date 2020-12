Europa League, Napoli per vendicarsi in Olanda

Tempo di verdetti per la Europa League che anche per la serata di giovedì propone un programma veramente molto ampio. Ben dodici le gare in programma alle 21: a quell’ora in campo anche la Roma, che attende gli svizzeri dello Young Boys, e il Napoli, che va a giocare in Olanda con l’Az Alkmaar.

I giallorossi hanno già in mano il primato del girone ma vorranno di nuovo sconfiggere gli elvetici: l’ampio turn over di Fonseca potrebbe dare qualche chance in più agli ospiti, che quantomeno potrebbero realizzare un gol.

Più delicata la situazione del Napoli, che ha già avuto modo di assaggiare la consistenza degli olandesi, vincitori al San Paolo per 1-0: tira aria di vendetta e di almeno un paio di reti degli azzurri, reduci dalla trionfale gara di campionato con la Roma. Si candidano per una rete Politano e Zielinski.

Tra le gare che promettono gol per entrambe le squadre figurano Granada-Psv Eindhoven e Rangers-Standard Liegi. Anche da Nizza-Bayer Leverkusen c’è da attendersi emozioni e reti in quantità industriali.

