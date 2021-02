Europa League, italiane per il tris

Le italiane vogliono andare avanti a braccetto in Europa League ma il tris è difficile che si concretizzi. Dipenderà molto, sulla carta, dal Napoli, che deve rimontare lo 0-2 di Granada e affronterà gli andalusi con una formazione ampiamente rimaneggiata. Il rischio che sia una gara da goal, con entrambe le squadre a segno, è alto. A quel punto agli uomini di Gattuso servirebbe un 4-1.

Il Milan, reduce dal 2-2 beffa di Belgrado, e dalla batosta nel derby deve dimostrare di non avere subito un contraccolpo psicologico per quanto successo al Meazza mercoledì. Rossoneri ovviamente favoriti ma devono stare molto attenti a non subire dalla Stella Rossa di Dejan Stankovic un gol che metterebbe tutto in bilico.

La Roma ospita i portoghesi dello Sporting Braga e potrebbe dilagare dopo il successo dell’andata. In tanti vogliono fare gol tra i giallorossi, soprattutto El Shaarawy.

OPTA | 25-02-2021 14:13