Europa League, in Irlanda un Milan d'emergenza

Tocca al Milan inaugurare la stagione europea del calcio italiano. Nella settimana che si concluderà con l’inizio del campionato 2020-2021 i rossoneri sono impegnati giovedì 17 settembre alle ore 20 al “Tallaght Stadium” di Dublino per la sfida secca del secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Sulla carta non sembra esserci partita, visto il gap tecnico tra le due squadre, ma pur essendo a settembre le squadre italiane stanno vivendo una fase di preparazione e la condizione non può essere ottimale, a differenza di quella degli irlandesi, il cui campionato è già a pieno regime, essendo ripreso a fine luglio dopo la lunga interruzione per la pandemia di Coronavirus.

Lo Shamrock è una delle formazioni più blasonate d’Irlanda, pur non riuscendo a conquistare il titolo nazionale dal 2011. Peraltro i Rovers, attualmente in testa alla classifica, hanno già affrontato una squadra italiana in un preliminare di Europa League: accadde nell’estate 2010 e l’avversario fu la Juventus di Gigi Del Neri, vittoriosa 2-0 in trasferta e 1-0 a Torino.

Il consiglio è quello di puntare su una vittoria del Milan, magari larga con risultato che potrebbe arrotondarsi nella parte finale della gara. In tema di marcatori, va detto che Stefano Pioli avrà la coperta corta in attacco: con Leao fermato dal Coronavirus e Rebic squalificato, spazio “obbligato” a Zlatan Ibrahimovic, il cui primo gol stagionale sembra un evento probabile.

Alle sue spalle agirà il trio composto da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, quest’ultimo uno dei protagonisti del ritiro. Partirà invece dalla panchina Sandro Tonali, a corto di preparazione: nella linea a due di centrocampo agirà la coppia consolidata dalla parte finale della scorsa stagione, formata da Ismael Bennacer e Frank Kessié, quest’ultimo altro papabile marcatore, magari su rigore.

In difesa, davanti a Donnarumma, Calabria e Hernandez sugli esterni e coppia inedita in mezzo formata da Gabbia e Kjaer, vista l’assenza di capitan Romagnoli.



OPTA | 16-09-2020 21:38