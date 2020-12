Europa League, il Milan sa cosa deve fare

Tempo di verdetti per la Europa League che propone un programma veramente molto ampio per la serata di giovedì. Ben dodici le gare in programma alle 18.55: a quell’ora in campo anche il Milan con il Celtic Glasgow. Sfida del Meazza che vede i rossoneri ampiamente favoriti. La sconfitta casalinga con il Lille impone agli uomini di Pioli di non scherzare con il fuoco: Hauge ha già dimostrato di potere fare gol sia in Italia che in Europa quindi ci si può aspettare una sua rete. Da Lille i meneghini aspettano buone notizie, ma lo Sparta Praga andrà in Francia per mettere in difficoltà i padroni di casa: sembra una gara da gol per entrambe le squadre.

Tra le partite delle 18.55 da guardare con interesse Stella Rossa-Hoffenheim, con i tedeschi che hanno bisogno di un punto per mantenere la leadership del proprio girone: altra gara da gol per entrambe le squadre. Nello stesso gruppo Gent-Slovan Liberec è praticamente un incontro amichevole: non è azzardato pensare che si possano vedere quattro reti se non addirittura di più.

OPTA | 03-12-2020 11:50