Europa League, dodici sfide alle 18.55

Dodici sfide alle 18.55, undici sfide alle 21, perché Villarreal-Qarabag è saltata. L’Europa League si appresta a chiudere la prima fase con una serie di partite che promettono gol, anche perché ci sono ancora dei verdetti da stabilire ma anche squadre che giocheranno con serenità.

Ragionando sulle gare da cui c’è da aspettarsi che vadano in rete entrambe le squadre impegnate non si può non prendere in considerazione il turn over. Prendiamo il caso dell’Arsenal, che va in Irlanda con il Dundalk con la qualificazione in tasca e al primo posto: ardito immaginare che i Gunners subiscano una rete dai generosi padroni di casa ma va considerato.

Standard Liegi–Benfica e Rapid Vienna-Molde fanno parte della categoria ‘gare con tante reti’ e non va dimenticato. Hapoel Beer Sheva-Nizza è praticamente un incontro amichevole e ciò può portare a reti a profusione. E poi c’è il Napoli, che non deve fare scherzi con la Real Sociedad. Giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona è uno stimolo in più, almeno due gol degli azzurri c’è da aspettarseli.

