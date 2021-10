Eurolega, un poker di gare giovedì

Quattro le gare di Eurolega in programma giovedì e fattore campo che molto difficilmente sarà rispettato ovunque.

Tra i quintetti che giocano in casa partono con i favori del pronostico solamente gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, che ospiteranno i serbi della Stella Rossa di Belgrado. Per il resto le compagini viaggianti hanno tutto per uscire dal palazzetto con i 2 punti in tasca. Lo Zenit San Pietroburgo, però, dovrà stare attento ai lituani dello Zalgiris Kaunas, mentre il Fenerbahce, che gioca in casa del Panathinaikos, dovrebbe avere la meglio sui greci.

A chiudere il quadro Bayern-Barcellona, con Trinchieri che cercherà di stoppare i quotati catalani. Ma i bavaresi al momento non sono un granché per ammissione dello stesso coach lombardo.

OPTA | 07-10-2021 15:55