Eurolega, tocca all’Olimpia Milano

Anche venerdì si gioca in un’Eurolega che giovedì ha visto più di una squadra sovvertire il pronostico, a partire dalla Stella Rossa Belgrado che è andata a vincere a Tel Aviv in casa del Maccabi.

L’Olimpia Milano sarà di scena in casa del Baskonia dopo avere vinto all’esordio con il Cska Mosca.

Gli spagnoli hanno iniziato malissimo la loro avventura in Europa, subendo una vera e propria batosta in casa dell’Olympiacos, dove hanno perso di 25 realizzando solo 50 punti. Poi, in campionato, hanno perso con il Manresa, ancora in trasferta. Gli uomini di Messina, però, non devono sottovalutarli, perché sono rodati e sul parquet amico sono particolarmente temibili: potrebbe essere una gara dal punteggio basso.

OPTA | 07-10-2021 22:40