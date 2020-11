Eurolega, si rivede l'Olimpia Milano

Per l’Eurolega 2020-21 torna in campo l’Olimpia Milano, che vuole riscattare la recente sconfitta patita sul parquet del Valencia. Ad Assago sbarca la Stella Rossa, che può rivelarsi un’avversaria ostica ma che non è dotata di un roster paragonabile a quello che Giorgio Armani ha messo a disposizione di Ettore Messina. I serbi avevano cominciato bene la campagna europea, cogliendo tra l’altro un prestigioso successo ai danni della corazzata CSKA Mosca, ma sono poi entrati in crisi e hanno perso le ultime tre partite disputate. Olimpia quindi favorita: potrebbe prendere il volo dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nel quale gli slavi potrebbero anche mettere la testa avanti, chiudendo uno dei due quarti in vantaggio, per poi cedere alla distanza.

Il Real Madrid, con il Maccabi Tel Aviv, e l’Alba Berlino, che ospita i francesi del Villeurbanne, non dovrebbero avere grandi problemi nel rispettare il fattore campo anche se gli israeliani arrivano dalla convincente vittoria con lo Zalgiris Kaunas che ha ridato serenità all’ambiente.

OPTA | 18-11-2020 13:34