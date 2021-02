Eurolega, serata spagnola

Due incontri, che si disputeranno entrambi in Spagna, caratterizzano il giovedì di Eurolega, L’Olimpia Milano, impegnata venerdì in Francia sul parquet dell’Asvel Lyon Villeurbanne, sarà spettatrice interessata dei match di Valencia e Barcellona.

I levantini ospitano il Cska Mosca, che si è messo alle spalle le frizioni con Mike James e che cercherà di andare a espugnare il parquet iberico: non sarà impresa facile per il quintetto russo, probabilmente sarà un match molto equilibrato che si concluderà in volata con un margine risicato a favore della formazione vincitrice.

I blaugrana catalani, che ricevono l’Anadolu Efes, hanno le carte in regola per fare valere il fattore campo e potrebbero sui turchi con un vantaggio oscillante tra le dieci e le quindici lunghezze quando suonerà la sirena per l’ultima volta.

OPTA | 04-02-2021 16:11