Eurolega, serata di verdetti importantissimi

Tutto in una sera. Ci sono ancora tre posti disponibili per la Final Four di Eurolega di Colonia e verranno tutti assegnati oggi: il Cska, che ha già staccato il biglietto per la Germania, assisterà sereno a tre match nei quali nessuno potrà sbagliare: troppo importante la posta in palio.

Sulla carta dovrebbe tenere il fattore campo, con Anadolu Efes, Olimpia Milano e Barcellona rispettivamente favorite con Real Madrid, Bayern Monaco e Zenit San Pietroburgo ma in realtà ci sono mille incognite che possono ribaltare il tutto.

Per farsi un’idea dell’equilibrio (peraltro già sancito dal fatto che si vada alla bella) basti pensare al Barcellona battuto in casa dei russi in gara-1 o, restando a gara-1, al miracolo dell’Olimpia con i bavaresi, che si sono fatti beffare dall’ultima disperata quanto efficace iniziativa della squadra di Messina. Delle tre di casa in effetti sembrano essere i meneghini quelli a rischiare di più: al Forum deve arrivare una prestazione solida contro una formazione ben allenata.

OPTA | 04-05-2021 07:42