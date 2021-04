Eurolega: Olimpia per chiudere, Bayern per la bella

Secondo match point per l’Olimpia Milano, che a Monaco cerca la terza vittoria nella serie, con conseguente qualificazione per la Final Four di Eurolega di Colonia. Si gioca alle 20.45.

Il Bayern, però, è un brutto cliente, lo si è già visto sia in gara-1, quando soltanto un lampo di genio ha consentito ai meneghini di imporsi dopo un match all’insegna della sofferenza, e in gara-3, che gli uomini di Trinchieri hanno vinto stando sempre avanti, se si eccettua una brevissima parentesi nel secondo periodo.

C’è da aspettarsi una gara nervosa, con gli ospiti che devono impedire ai rivali di scappare via: da prevedere che si arriverà punto a punto, con Milano che cercherà di gettare il cuore al di là dell’ostacolo per evitare una pericolosissima ‘bella’ al Forum.

A San Pietroburgo squadre in campo alle 19 (ora italiana). Lì il Barcellona ha già vinto e proverà a chiudere una serie iniziata malissimo: blaugrana ancora favoriti, anche perché più forti dei russi.

