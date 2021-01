Eurolega, Olimpia ma non solo

Una Eurolega dal calendario fittissimo propone tre incontri anche per giovedì. L’Anadolu Efes ospita il Khimki Mosca in una gara che non dovrebbe presentare grandi difficoltà per la formazione turca: probabile una vittoria dei padroni di casa con un margine superiore ai 10 punti.

L’Olimpia Milano, che è finalmente tornata ad avere una dimensione europea dopo anni di delusioni, deve stare attenta alla trappola tesa dall’Alba Berlino, formazione che va a corrente alternata. Biancorossi naturalmente favoriti riguardo al match che si giocherà in Germania ma i padroni di casa potrebbero partire forte e, magari, arrivare all’intervallo lungo con la testa davanti.

Un Maccabi spesso masochista e non nuovo a subire beffe in volata ospita il Baskonia. Gli israeliani devono vincere, ci riusciranno con ogni probabilità. Attenzione alla possibilità che il punteggio sia basso.

OPTA | 14-01-2021 11:30