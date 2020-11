Eurolega, Milano in cerca di riscatto

Subito di nuovo in campo. In Eurolega c’è un calendario fitto di appuntamenti e così sono addirittura cinque le partite in programma venerdì. Tra le squadre che faranno gli straordinari l’Olimpia Milano, che soltanto mercoledì ha perso in casa con la Stella Rossa e che ora si trova a ospitare lo Zalgiris Kaunas: difficile che la squadra di Messina possa concedere il bis in negativo, perdendo anche con i lituani, così come quasi impossibile che il quintetto di Belgrado conceda il bis in positivo andando a vincere anche a Barcellona. Fattore campo, quindi, che in questo caso sarà rispettato. Anche in Real Madrid-Fenerbahce la squadra di casa non dovrebbe avere problemi.

Potrebbe invece cambiare qualcosa a Valencia dove il Maccabi potrebbe estrarre dal repertorio la classica serata da big e venire via con i 2 punti dalla città della paella. A completare il quadro la partita che di fatto aprirà la serata, visto che Alba Berlino-Zenit avrà inizio alle 20. Russi favoriti contro I tedeschi che hanno faticato con Villeurbanne.

OPTA | 20-11-2020 06:00