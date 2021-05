Eurolega, il giorno del giudizio

Un’Olimpia Milano ancora con l’amaro in bocca per la sconfitta in extremis contro il Barcellona cerca la medaglia di bronzo a Colonia: i meneghini avranno di fronte il Cska, che parte con i favori del pronostico, a differenza di quanto era capitato ai moscoviti in semifinale, poi infatti persa. I russi potrebbero presentarsi meno scarichi dei rivali e fare proprio il match con un margine superiore ai dieci punti.

La finale tra Barcellona e Anadolu Efes è tutta da vivere ed è di non facile interpretazione ma i turchi sono da considerarsi favoriti, di fronte a una squadra che in semifinale, nel terzo periodo, ha anche accusato uno sconcertante black-out in grado di rianimare la truppa di Messina.

In questo caso si può ipotizzare un successo dei ragazzi di Ataman con un margine intorno agli 8 punti.

OPTA | 30-05-2021 08:27