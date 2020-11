Eurolega, il fattore campo può anche saltare

Una Eurolega fortemente condizionata dalla positività di alcuni giocatori, che ha portato al rinvio di match come quello che avrebbe visto in campo l’Olimpia Milano (gli uomini di Messina sarebbero dovuti essere di scena in Russia, con il fanalino di coda Khimki), propone quattro sfide per la giornata di giovedì.

Cska Mosca e Olympiacos Pireo, rispettivamente impegnate con Baskonia e Alba Berlino, non dovrebbero avere grandi problemi nel portare a casa i 2 punti. Così come il Barcellona parte con i favori del pronostico con il Fenerbahce, che in Catalogna dovrebbe cedere in una gara dal punteggio non particolarmente alto benché i catalani arrivino dagli oltre 100 punti messi a referto sul campo dell’Alba Berlino.

Interessante la sfida che metterà di fronte il Maccabi-Tel Aviv allo Zalgiris Kaunas. Gli israeliani stanno facendo davvero tanta fatica mentre i baltici, che sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Real Madrid, hanno le carte in regola per sovvertire il pronostico e dare l’ennesimo dispiacere ai gialloblù e ai loro tifosi.

OPTA | 12-11-2020 14:12