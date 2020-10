Eurolega: il Barcellona ci prova a casa di Polonara

Derby spagnolo in Eurolega. Stasera a Vitoria il Baskonia di Polonara affronta infatti il Barcellona nella riedizione dell’ultima finale della Liga ACB, vinta a sorpresa dai baschi. I blaugrana vogliono riscattarsi in Europa tenendo il passo della capolista, lo Zalgiris Kaunas che si è imposto anche ieri sera in casa dell’Asvel.

I catalani finora hanno vinto quattro partite su cinque, confermandosi una delle più serie candidate al trionfo finale. Come hanno imparato a loro spese pochi mesi fa, la difesa del loro ex coach Dusko Ivanovic è una delle migliori del continente è anche un fuoriclasse come Calathes stasera potrebbe far fatica a mettere assieme una prestazione altisonante. La chiave può e deve essere il gioco di squadra, come successo nelle ultime tre partite che sono state vinte anche senza Nikola Mirotic.

L’ex Chicago Bulls è comunque ormai pronto al rientro e potrebbe fare comodo sotto canestro in una partita che si prevede a basso punteggio oltre che a basse percentuali in attacco.

OPTA | 30-10-2020 08:48