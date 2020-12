Eurolega, giovedì con cinque gare

Cinque gli incontri in programma per la Eurolega nella serata di giovedì.

Sulla carta il fattore campo dovrebbe fare la differenza: nettamente favorite le squadre di casa in Cska Mosca-Olympiacos, Zenit San Pietroburgo-Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa, Olimpia Milano-Panathinaikos e Valencia-Alba Berlino. Quindi si può scegliere la strada della razionalità e andare su quello che dovrebbe essere sicuro.

Per potere studiare qualcosa di redditizio e alternativo si può prendere in considerazione l’ipotesi di un successo esterno da parte del Panathinaikos in casa dei biancorossi di Ettore Messina oppure del Fenerbahce a San Pietroburgo con lo Zenit.

A Valencia i padroni di casa se la vedranno con un’Alba Berlino che al Forum, pochissimi giorni fa, non è riuscita ad andare più in là dei 55 punti realizzati: i levantini hanno le carte in regola per sbarazzarsi dei tedeschi con un margine superiore ai 15 punti.

OPTA | 03-12-2020 14:10