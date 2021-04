Eurolega, giorno di possibili verdetti

Mentre c’è chi, come il Real Madrid, ha allungato la serie, portando l’Anadolu Efes almeno a gara 4 (i bianchi si sono salvati con un ottimo quarto periodo), oggi ci sono due squadre che vogliono chiuderla, staccando il biglietto per la Final Four di Eurolega che si disputerà a Colonia. in Germania.

Il Cska, ormai definitivamente privo di Mike James, cerca il successo in casa del Fenerbahce e ha le carte in regola per conquistarlo, dato che si è dimostrato un certo divario tre le due squadre, soprattutto in gara 2. L’Olimpia Milano, di scena a Monaco, vuole il 3-0 ma c’è da aspettarsi un match punto a punto, con i bavaresi che schiumano rabbia dopo il doppio ko del Forum e che hanno subito il contraccolpo anche in campionato.

La prima gara, in ordine di tempo, sarà però quella tra Zenit e Barcellona. I catalani hanno ceduto subito il fattore campo e tenteranno di riprenderselo. Probabile che si tratterà di una sfida dal punteggio basso.

OPTA | 28-04-2021 08:25