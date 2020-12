Eurolega, cinque sfide in programma

Cinque le partite in programma giovedì per la Eurolega, il più importante continentale di basket che vede impegnata anche una squadra italiana, l’Olimpia Milano (biancorossi in campo venerdì, in casa del Barcellona).

Oggi sembra uno soltanto il match dal pronostico ben definito ed è quello che a Madrid metterà di fronte il Real allo Zenit San Pietroburgo. Spagnoli nettamente favoriti, come lo è il Fenerbahce, di scena a Berlino con l’Alba: i tedeschi, però, arrivano dal colpaccio di Valencia e non fanno presi sottogamba.

Stella Rossa-Olympiacos: l’unica cosa certa è che vincerà una squadra biancorossa, ma al di là delle battute si può ipotizzare un punteggio basso. Baskonia-Maccabi vede i baschi favoriti, il Valencia che ospita l’Anadolu deve scuotersi, ma la pericolosità dei turchi fa pensare che per i padroni di casa sarà un’altra serata di sofferenza.

