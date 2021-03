Eurolega, cinque gare anche giovedì

Un’Eurolega che va ultimando la regular season in attesa di entrare nel vivo propone cinque incontri per la giornata di giovedì.

Cska Mosca – Stella Rossa, Anadolu Efes – Panathinaikos, Zalgiris Kaunas – Maccabi Tel Aviv, Asvel Lyon Villeurbanne – Real Madrid e Valencia – Bayern Monaco sono match nei quali il fattore campo dovrebbe fare la differenza, tranne in un caso: il Real Madrid, anche per mettersi alle spalle la recente sconfitta casalinga con il Cska Mosca, non dovrebbe incontrare grandi problemi per riuscire ad andare a vincere in Francia, magari con un punteggio basso.

Per il resto difficile davvero pensare a exploit da parte dei viaggianti, a meno che il Maccabi Tel Aviv non imbrocchi una grande serata e faccia la festa ai lituani dello Zalgiris, che arrivano dalla piallata subita sul campo dei turchi del Fenerbahce.

OPTA | 25-03-2021 09:19